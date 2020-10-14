Экипаж космического корабля "Союз МС-17" перешел на борт МКС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экипаж транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-17" перешел на борт Международной космической станции (МКС). Трансляцию стыковки и перехода вел "Роскосмос".

После проверки герметичности стыковки между кораблем и МКС был открыт переходной люк, после чего космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс перешли на борт станции. Их встретили российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартовала в среду в 8:45 по московскому времени с площадки №31 космодрома Байконур. Полет пилотируемого корабля впервые прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа и 3 минуты, что стало рекордом скорости полета к МКС. Обычно полет кораблей "Союз" к МКС занимает около шести часов.

Предыдущий рекорд скорости был установлен грузовым кораблем "Прогресс МС-15", который достиг станции по той же двухвитковой схеме полета за 3 часа 18 минут.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил членов экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-17" с установлением нового рекорда скорости полета к Международной космической станции.

"Долетели, молодцы. 3 часа 3 минуты, это в два раза лучше прежнего показателя (...) Поздравляем вас с успешной стыковкой. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится", - сказал Рогозин по аудиосвязи, которую транслировал "Роскосмос".

Новый экипаж МКС будет находиться на орбите 177 суток. За время экспедиции российские космонавты проведут 55 научных экспериментов и совершат два выхода в открытый космос. Первый будет связан с обслуживанием систем и подготовкой нового шлюзового отсека, второй - с приемом нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который отправят к МКС весной.

Предполетная подготовка экипажей "Союза МС-17" проходила в условиях строгих медико-санитарных мер против COVID-19. Накануне в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина "Интерфаксу" заявили о твердой уверенности в том, что попадание COVID-19 на борт МКС невозможно: экипаж дисциплинированно исполнял все необходимые противовирусные меры.

"На Байконуре были созданы беспрецедентные меры, также у нас есть уже весенний опыт. Это доказало, что мы можем прогнозировать непопадание (коронавируса на МКС - ИФ) и делать все возможное, чтобы этого не произошло", - сказали в пресс-службе ЦПК.

Ранее Рыжиков и Рубинс также заявляли об отсутствии риска занесения коронавируса на МКС.