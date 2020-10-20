Экипаж "Союза МС-16" не отправят на карантин по возвращении на Землю

Астронавт Крис Кэссиди без прохождения карантина сразу отправится в США

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Космонавты, которые вернутся на Землю с Международной космической станции (МКС) 22 октября на пилотируемом корабле "Союз МС-16", не будут помещены на карантин в связи с распространением COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

"Карантина у экипажа не будет, будет общепринятая обсервация. Она тоже подразумевает сокращение общения с внешним миром. С ними будут взаимодействовать только люди, которые сдавали тесты, и они будут проводить эксперименты, которые и планировались. Первый этап длится обычно три недели", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что решение медиков не помещать космонавтов на специальный карантин обусловлено невозможностью абсолютной изоляции космонавтов, которая исключила бы их взаимодействие со специалистами ЦПК при проведении экспериментов.

В Центре уточнили, что одним из экспериментов, которые предстоит провести экипажу "Союза МС-16", станет тест "Созвездие", направленный на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания в космосе.

По словам представителя пресс-службы Центра, астронавт NASA Кристофер Кэссиди по возвращении на Землю также без прохождения карантина сразу отправится в США.

"Они (американские астронавты - "ИФ") сразу улетают, они у нас не остаются", - пояснил собеседник.

В состав экипажа корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Их возвращение с орбиты запланировано на 22 октября.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" состоялся 9 апреля с космодрома Байконур. Таким образом, продолжительность их экспедиции на МКС составит 196 дней.

Им на смену на МКС уже прибыл экипаж "Союза МС-17", состоящий из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Они проведут на орбите 177 суток.

Полет пилотируемого корабля впервые прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа и 3 минуты, что стало рекордом скорости полета к МКС. Обычно полет кораблей "Союз" к МКС занимает около шести часов.