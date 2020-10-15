В Волгограде ликвидированы боевики, готовившие теракты по указанию из Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о нейтрализации в Волгограде двух боевиков, которые планировали теракты по указанию террористов из Сирии.

"Пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", члены которой, выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировали диверсионно-террористические акты в Волгограде",- сообщили "Интерфаксу" а Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ

Координация террористической деятельности осуществлялась из Сирии. По данным спецслужбы, боевики намеревались совершить атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия.

"При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были нейтрализованы", - отметили в ЦОС.

На месте происшествия и по адресам проживания радикальных исламистов изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывчаткам, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней местами планируемых терактов.

Одновременно в Москве, Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения, отметили в ФСБ, не уточнив число задержанных этих регионах.