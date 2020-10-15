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Убитые боевики планировали теракт у монумента "Родина-мать зовет!"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, распространил в четверг видео, из которого следует, что одной из возможных целей ликвидированных в Волгограде боевиков запрещенной в РФ организации "Катиба Таухид валь-Джихад" был монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.

На видео среди вещей ликвидированных террористов обнаружена карта города, на которой район монумента обведен черным маркером.

Ранее в ЦОС сообщали, что в результате спецоперации в Волгограде были уничтожены двое боевиков, выходцев из страны Центральноазиатского региона, которые планировали теракты.

По данным ФСБ, террористическую деятельность координировали с территории Сирии. Боевики намеревались совершить атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия.

"В рамках возбужденного ФСБ России уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России приняты меры по недопущению террористических акций на территории региона. При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы",- заявили в ЦОС.

На месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывчаткам, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.

"Одновременно в городах Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Майкоп и Волгоград задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения",- заявили в ФСБ.

ФСБ России Волгоград

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