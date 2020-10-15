Минздрав РФ заявил, что почти треть заболевших COVID старше 80 лет умирает

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Чуть меньше трети пациентов старше 80 лет, заболевающих коронавирусом, умирают, сообщила в четверг главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

"Мы видим, что COVID-19 является угрозой, прежде всего, для пациентов пожилого возраста. Видим резкое увеличение смертности в пожилом возрасте. Цифры просто катастрофические. Если младше 50 лет доля смертности представляет десятые доли процента, то старше 80 они могут достигать 27, даже 30 процентов", - сказала Ткачева на пресс-конференции в Москве.

Также она привела данные, свидетельствующие, что риск смерти в случае заражения коронавирусом удваивается с увеличением возраста на каждые 7,5 лет.