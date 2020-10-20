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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:24Заразились
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Глава Красноярска заразился коронавирусом

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мэр Красноярска Сергей Еремин получил положительный результат теста на коронавирус.

"На выходных одна из дочерей сказала, что была с контактным лицом. Все помчались сдавать тесты, и, к сожалению, у нас двоих положительные результаты", - сообщил он в инстаграм-видео.

Глава города отметил, что чувствует себя нормально, находится на самоизоляции дома и общается с родными и коллегами по телефону. По его словам, он продолжает работать в дистанционном режиме.

Красноярск Сергей Еремин коронавирус

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