Глава Красноярска заразился коронавирусом

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Мэр Красноярска Сергей Еремин получил положительный результат теста на коронавирус.

"На выходных одна из дочерей сказала, что была с контактным лицом. Все помчались сдавать тесты, и, к сожалению, у нас двоих положительные результаты", - сообщил он в инстаграм-видео.

Глава города отметил, что чувствует себя нормально, находится на самоизоляции дома и общается с родными и коллегами по телефону. По его словам, он продолжает работать в дистанционном режиме.