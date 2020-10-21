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Эксперт допустила прекращение роста COVID-заболеваемости в РФ в ноябре

На пике число новых случаев заражения может достигнуть 20 тыс. в сутки, считает эпидемиолог Роспотребнадзора

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Прирост новых случаев COVID-19 в РФ может прекратиться в начале ноября, количество новых случаев на пике составит до 20 тыс. в сутки, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

"Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в первой декаде ноября", - сказала Пшеничная "Интерфаксу" в среду. "Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев", - уточнила эксперт.

По словам Пшеничной, "хотелось бы, чтобы этот прогноз сбылся, но все зависит от ответственности и сознательности наших граждан в отношении соблюдения мер профилактики, так как даже сейчас многие продолжают их игнорировать".

"Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют даже при строгом соблюдении. Должен пройти минимум 1-1,5 инкубационных периода - это 14-21 день. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", - уточнила она.

Пшеничная добавила, что прогнозировать, как поведет себя новая инфекция, сложно, так как на это может влиять группа факторов: несоблюдение рекомендованных профилактических мер, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры, что на время может снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19.

Кроме того, влияние могут оказать другие вирусы острых респираторных инфекций, в том числе гриппа, в случае их активного включения в сезонную циркуляцию респираторных вирусов среди населения, отметила эпидемиолог.

Ранее в среду оперштаб сообщил, что суточный COVID-прирост в России составил 15 700 новых случаев. Накануне, 20 октября, этот показатель равнялся 16 319. За сутки скончались от вируса 317 человек, это максимальное значение за весь период пандемии.

Хроника 09 января – 21 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Наталья Пшеничная Роспотребнадзор Коронавирус

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