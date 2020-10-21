Эксперт допустила прекращение роста COVID-заболеваемости в РФ в ноябре

На пике число новых случаев заражения может достигнуть 20 тыс. в сутки, считает эпидемиолог Роспотребнадзора

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Прирост новых случаев COVID-19 в РФ может прекратиться в начале ноября, количество новых случаев на пике составит до 20 тыс. в сутки, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

"Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в первой декаде ноября", - сказала Пшеничная "Интерфаксу" в среду. "Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев", - уточнила эксперт.

По словам Пшеничной, "хотелось бы, чтобы этот прогноз сбылся, но все зависит от ответственности и сознательности наших граждан в отношении соблюдения мер профилактики, так как даже сейчас многие продолжают их игнорировать".

"Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют даже при строгом соблюдении. Должен пройти минимум 1-1,5 инкубационных периода - это 14-21 день. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", - уточнила она.

Пшеничная добавила, что прогнозировать, как поведет себя новая инфекция, сложно, так как на это может влиять группа факторов: несоблюдение рекомендованных профилактических мер, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры, что на время может снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19.

Кроме того, влияние могут оказать другие вирусы острых респираторных инфекций, в том числе гриппа, в случае их активного включения в сезонную циркуляцию респираторных вирусов среди населения, отметила эпидемиолог.

Ранее в среду оперштаб сообщил, что суточный COVID-прирост в России составил 15 700 новых случаев. Накануне, 20 октября, этот показатель равнялся 16 319. За сутки скончались от вируса 317 человек, это максимальное значение за весь период пандемии.