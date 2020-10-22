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Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Безымянный начал извергаться на Камчатке, в четверг в 8:22 по местному времени (23:22 среды мск) он выбросил столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая Геофизическая служба РАН" (КФ ФИЦ ЕГС РАН).

"Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных", - говорится в сообщении.

В КФ ФИЦ ЕГС РАН отметили, что первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились ещё в начале месяца, и к 4 октября было получено первое прогнозное заключение. Далее уровень сейсмичности продолжал повышаться. Сейсмическая активизация была настолько сильной, что землетрясения фиксировались даже на фоне сильнейшего вулканического дрожания, которое генерируется в настоящее время извергающемся Ключевским вулканом.

"Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем одновременное извержение двух соседних вулканов - Ключевского и Безымянного", - сказано в сообщении.

В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщает, что большое облако пепла на высоте до 9 км над уровнем моря сейчас движется к северу от Безымянного.

"Пепловое облако имеет длину 44 км к северо-западу и 36 км к северо-востоку", - говорится в сообщении KVERT.

KVERT установил для Безымянного наивысший - красный - цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что информация о пеплопадах в населенных пунктах края пока не поступала.

Как сообщалось, активность Безымянного значительно увеличилась в начале октября. Тогда ученые заговорили о том, что он готовится к извержению. 5 октября предупреждение о возможности скорого извержения Безымянного распространило и главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2 тыс. 882 м.

Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло в марте 2019 года, тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 км над уровнем моря.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип - "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией ("directed blast", "lateral blast", "type Bezymianny"). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.

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