Взрывное извержение вулкана Безымянный произошло на Камчатке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Завершилось продолжавшееся несколько часов взрывное извержение вулкана Безымянный, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Там отметили, что большое пепловое облако остается в районе Ключевской группы вулканов, но его высота уменьшилась до 5 - 5,5 км над уровнем моря. Облако разделилось на две части - северную (размером 105 на 57 км) и южную (размером 36 на 67 км).

Активность вулкана Безымянный продолжается, создавая угрозу низколетящим самолетам. KVERT установил для Безымянного оранжевый цветовой код опасности для авиации (с утра по камчатскому времени этот код был красным). По данным МЧС, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в Мильковском районе нет.

Вулкан Безымянный начал извергаться утром 22 октября, он выбросил столб пепла на высоту до 9 км над уровнем моря. Днем небольшие пеплопады прошли в селах Атласово и Лазо Мильковского района края.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2 882 м.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип - "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией ("directed blast", "lateral blast", "type Bezymianny"). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.