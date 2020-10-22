Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:56Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

Онищенко назвал перчатки проверенным способом защиты от COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ношение перчаток является проверенным и безвредным способом защиты от передачи коронавируса, в то время как чрезмерное использование антисептиков может повредить микрофлоре кожи, считает бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, убьете всю микрофлору, а перчатки - способ проверенный", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в четверг.

Депутат добавил, что не согласен с мнением главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова о неэффективности использования перчаток. "Нужно перчатками пользоваться, и учить людей, всему нужно учить людей", - отметил Онищенко.

В минувшую среду, 21 октября, главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток становится неэффективным в борьбе с коронавирусом, поскольку многие пользуются ими неправильно.

"Если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают", - сказал Чуланов "Интерфаксу".

Хроника 09 января – 22 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Геннадий Онищенко Госдума Коронавирус Владимир Чуланов

Новости по теме

Новости

СКР заподозрил гендиректора Petropavlovsk в нанесении руднику ущерба на 450 тыс. рублей

СКР заподозрил гендиректора Petropavlovsk в нанесении руднику ущерба на 450 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело об инциденте в московском офисе Petropavlovsk

Пандемия коронавируса

Власти Петербурга сообщили о второй волне COVID-19 в городе

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен еще 15 971 заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен еще 15 971 заболевший коронавирусом
Экономический кризис

Авиакомпании попросили у Минтранса еще 50 млрд рублей помощи

Дело Baring Vostok

Адвокат Майкла Калви сообщил о передаче дела Baring Vostok в прокуратуру

Пандемия коронавируса

Чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталя в Барнауле

Что случилось этой ночью: четверг, 22 октября

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-16" успешно приземлился

Россия и США очень близки к соглашению по продлению ДСНВ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');