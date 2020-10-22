Онищенко назвал перчатки проверенным способом защиты от COVID-19

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ношение перчаток является проверенным и безвредным способом защиты от передачи коронавируса, в то время как чрезмерное использование антисептиков может повредить микрофлоре кожи, считает бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, убьете всю микрофлору, а перчатки - способ проверенный", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в четверг.

Депутат добавил, что не согласен с мнением главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова о неэффективности использования перчаток. "Нужно перчатками пользоваться, и учить людей, всему нужно учить людей", - отметил Онищенко.

В минувшую среду, 21 октября, главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток становится неэффективным в борьбе с коронавирусом, поскольку многие пользуются ими неправильно.

"Если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают", - сказал Чуланов "Интерфаксу".