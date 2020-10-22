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Пассажир автобуса в Новгороде открыл огонь из-за просьбы надеть маску

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пассажир автобуса в Великом Новгороде открыл стрельбу в ответ на просьбу надеть маску, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что 36-летний мужчина отказался надеть маску по требованию кондуктора. После этого другой пассажир сделал ему замечание и попросил выйти из автобуса. В ответ пассажир без маски несколько раз ударил сделавшего ему замечание мужчину по лицу и выстрелил ему в ногу из травматического пистолета, отметила пресс-служба.

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Полицейские оказали пострадавшему первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Стрелявшего мужчину задержали, против него возбуждено дело по части 1 статьи 213 УК (хулиганство).

Ношение масок в общественном транспорте в Новгородской области является обязательным.

Великий Новгород

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