Анна Попова сказала, что необходимость в масках отпадет после вакцинации

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Необходимость ношения масок отпадет, когда люди будут обеспечены вакциной от коронавируса, заявила на форуме "Здоровое общество" руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Ее спросили, не останутся ли маски навсегда.

"Я думаю, что нет. Мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", - сказала она.

По ее наблюдениям, россияне уже несколько привыкли носить маски.

"Мы носим маски и моем руки каждый год, начиная с 2017 года, в общем-то вовлекли в эту орбиту население Российской Федерации, когда приходил грипп, люди ходили в масках - это было серьезное достижение страшной зимы 2016 года, когда мы поломали это и 40% населения в общественных местах, по оценкам экспертов, стали ходить в масках. Это было важно",- отметила чиновница.

Одним из результатов пандемии Попова назвала очень мощный толчок развитию биологической науки во всем мире, который обязательно даст свои плоды.

В регионах России масочный режим начали вводить весной или летом, с началом отмены требований по самоизоляции.

С 27 октября, в связи с осенним всплеском заболеваемости COVID-19, Роспотребнадзор рекомендовал повсеместное ношение масок в местах массового пребывания людей. Речь идет о ношении масов в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Ведомство уточнило, что с 28 октября маски будут обязательны в тех местах, где одновременно могут находиться более 50 человек. Под это правило подпадают в том числе территории общего пользования в поселениях или городах.