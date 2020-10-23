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Продажи iPhone 12 стартуют в России в пятницу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В России 23 октября стартуют продажи смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые американская корпорация Apple Inc. презентовала 13 октября.

ЭкономикаApple представила новый iPhone 12 с поддержкой 5GApple представила новый iPhone 12 с поддержкой 5GЧитать подробнее

Стоимость моделей начинаются с 79 990 рублей за iPhone 12 с объемом памяти 64 GB и от 99 990 рублей за iPhone 12 Pro за версию с 128 GB памяти.

Устройства доступны для покупки на официальном русскоязычном сайте Apple и розничных сетях МТС, "Вымпелком", re:Store, "Эльдорадо", "М.Видео", "Связной" и других.

Большинство опрошенных "Интерфаксом" ритейлеров по итогам предзаказа, стартовавшего 21 октября, отметили рост интереса к iPhone 12 по сравнению с предыдущей моделью.

"Спрос на новые iPhone превысил наши ожидания. По сравнению с прошлым годом количество предзаказов в первые сутки увеличилось в полтора раза", - сообщил "Интерфаксу" представитель МТС.

Рост интереса к iPhone также подтвердили в "Вымпелкоме", "Мегафоне" и "Связном". По итогам предзаказа наиболее популярной моделью стал iPhone 12 Pro цвета "тихоокеанский синий" с объемом памяти 256 Гб, отмечают в компаниях.

"На модель синего цвета пришлось около 50% всех предзаказов как в случае с iPhone 12, так и iPhone 12 Pro. На втором месте для модели iPhone 12 - версия в черном цвете, для 12 Pro - Графит", - прокомментировали самые популярные модели среди покупателей в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо".

"Предзаказ новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro на Ozon вызвал высокий интерес у покупателей из регионов - они совершили 53% предзаказов, оформленных на Ozon 21 и 22 октября", - отметили в пресс-службе Ozon, указав на то, что большинство региональных предзаказов пришлись на Санкт-Петербург и Волгоград.

Представитель re:Store также указал на интерес в городах-миллиониках, где было оформлено порядка 80% от всего предзаказа. Наибольшее количество предзаказов было оформлено в Москве, далее идут Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар.

Apple представила четыре новых модели iPhone 13 октября. Главное отличие новых смартфонов заключается в поддержки связи нового поколения 5G. Российские пользователи на данный момент не смогут оценить это нововведение из-за того, что сетей связи пятого поколения в РФ пока нет.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro оснащены дисплеем Super Retina XDR диагональю 6,1 дюйма. Смартфоны работают на базе процессора A14 Bionic и оснащены защитой стекла Ceramic Shield.

Нововведением будет возможность беспроводной зарядки с помощью технологии MagSafe - магнитов для корпуса iPhone, благодаря которым к устройству можно будет прикрепить различные аксессуары. Наушники и адаптер зарядного устройства в комплект iPhone 12 не входят.

iPhone 12 будет доступен в пяти цветах и трех вариантах памяти - 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. iPhone 12 Pro с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ будет доступен в четырех цветах.

iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны для предзаказа 6 ноября. Продажи этих моделей в РФ стартуют 13 ноября.

Apple представила iPhone 12

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Apple показала четыре новых модели - iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Pro-версии представлены в четырех цветах: золотом, синем, черном и белом.iPhone 12 Pro Max стал самым крупным айфоном с диагональю 6,7 дюймаНа новом iPhone 12 Pro теперь доступен сканер LiDAR, который определяет, как быстро возвращается отраженный свет, и создает на основе этих данных структурную карту пространстваiPhone 12 будет представлен в пяти цветах: черном, белом, красном, синем и зеленом. Он оснащен OLED-дисплеем и защищен покрытием Ceramic Shield. Покупателям он обойдется в $799.iPhone 12 и iPhone 12 mini представлены с экранами 6,1 дюйма и 5,4 дюйма. Двойная камера смартфона, как обещают, обеспечит улучшенный режим ночной съемки, в том числе в таймлапсе.В смартфонах появился новый режим Apple ProRAW, который представит больше возможностей для профессиональной обработки фотографийЕще одной важной новинкой будет возможность зарядки с помощью беспроводной магнитной MagSafe. На фото: кожаный чехол-бумажник MagSafe.С 21 октября можно сделать предзаказ на iPhone 12 (цена в РФ начинается с 79 990 рублей) и модель iPhone 12 Pro (цена от 99 990 рублей). С 6 ноября можно будет оставить предзаказ на модель iPhone 12 mini (от 69 990 рублей) и модель Pro Max (от 109 990 рублей).
Apple показала четыре новых модели - iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Pro-версии представлены в четырех цветах: золотом, синем, черном и белом.
Apple iPhone iPhone 12

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