Что произошло за день: пятница, 23 октября

Очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом в России, решение Банка России по ключевой ставке и отставка замглавы Минцифры Волина

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки зарегистрировали 17 340 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный суточный прирост за время пандемии. В Москве выявили еще 5 478 заболевших - это максимальный показатель за осень. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что больные сахарным диабетом заболевают COVID-19 в 10,3 раза чаще остальных. Между тем власти Москвы сообщили, что в сентябре более 1,5 тысяч москвичей умерли из-за коронавируса.

- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Это вторая подряд пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление рубля не создает угрозы для финансовой стабильности, а замедление восстановления экономики она связала с динамикой внутреннего спроса и эпидемиологической ситуацией.

- Алексей Волин покинул должность замглавы Минцифры. Ему на смену пришла Бэлла Черкесова, которая ранее работала в администрации президента. Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, но пока не назвал новое место работы.

- СКР объяснил природным фактором экологическую катастрофу на Камчатке. Следствие отмечает, что превышение ПДК нефтяных углеводородов и фенола в Авачинском заливе оказалось незначительным и в целом регистрируется с 1970 года. В Минприроды уточнили, что морские животные погибли из-за токсичных водорослей. В научной литературе этот фактор будут называть "медвежьим" в честь символа Камчатки.

- ФСБ пресекла деятельность двух экстремистских ячеек в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Члены ячеек запрещенного в России движения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" призывали установить халифат на Северном Кавказе.

- Бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин арестован по делу об убийстве. В 2010 году он был оправдан по уголовному делу о похищении человека, фигурантом которого был и бывший глава "Евросети" Евгений Чичваркин.

- Глава Калининграда досрочно ушел в отставку. Алексей Силанов был избран в апреле 2018 года на срок до сентября 2021 года, он покинут пост по собственному желанию.