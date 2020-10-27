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Студентам вуза в Казани предложили лишние баллы за прививку от гриппа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Студсовет Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета решил начислять дополнительные баллы студентам, которые сделают прививку от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе вуза и заверили, что студенты прививаются только добровольно.

Вакцинацию будет проводить выездная бригада врачей Университетской клиники КФУ. Также студенты смогут привиться в городской студенческой поликлинике, в университетской клинике или при заселении в общежитие.

Ранее в соцсетях появилась информация, что студентам КФУ предлагают привиться от гриппа за "бонусы". Прошедшим вакцинацию учащимся администрация обещает поставить дополнительные баллы, которые повысят шанс остаться в общежитии на следующий год.

26 октября "Коммерсантъ" и другие СМИ сообщили, что в Москве студенты некоторых вузов пожаловались, что их принуждают прививаться от гриппа, угрожая перевести на удаленку за отказ. Чаще всего об этом говорили те, кто проживает в общежитиях. В Минобрнауки на это заявили, что студенты и преподаватели российских вузов имеют право отказаться от прививки, принудительное навязывание вакцинации

КФУ Казань Москва Минобрнауки

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