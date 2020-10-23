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Минздрав не подтвердил массовые увольнения из больницы в Екатеринбурге

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минздрав Свердловской области не подтвердил сообщения о массовом увольнении сотрудников из Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга.

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Глава ведомства Андрей Карлов 23 октября встретился с коллективом этого учреждения, рассказал пресс-секретарь министерства Константин Шестаков. Они обсуждали "самые наболевшие вопросы" - дефицит кадров, большой объем бумажной отчетности, чрезмерную нагрузку на специалистов.

"На вопрос министра, правда ли, что из больницы уволились 40 специалистов из-за необходимости развернуть на базе терапевтического отделения ковидный госпиталь, коллектив ответил, что за последний месяц уволились два врача", - написал Шестаков в фейсбуке.

Ранее региональное издание "Е1.RU" сообщило со ссылкой на сотрудников этой больницы, что в первую волну из нее уволились около 80 человек, в основном младший медперсонал, "а за последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача".

Эту информацию начал проверять Горздрав Екатеринбурга.

Екатеринбург коронавирус Горздрав Минздрав Свердловская область Андрей Карлов Константин Шестаков

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