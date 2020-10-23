Минздрав не подтвердил массовые увольнения из больницы в Екатеринбурге

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минздрав Свердловской области не подтвердил сообщения о массовом увольнении сотрудников из Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга.

Глава ведомства Андрей Карлов 23 октября встретился с коллективом этого учреждения, рассказал пресс-секретарь министерства Константин Шестаков. Они обсуждали "самые наболевшие вопросы" - дефицит кадров, большой объем бумажной отчетности, чрезмерную нагрузку на специалистов.

"На вопрос министра, правда ли, что из больницы уволились 40 специалистов из-за необходимости развернуть на базе терапевтического отделения ковидный госпиталь, коллектив ответил, что за последний месяц уволились два врача", - написал Шестаков в фейсбуке.

Ранее региональное издание "Е1.RU" сообщило со ссылкой на сотрудников этой больницы, что в первую волну из нее уволились около 80 человек, в основном младший медперсонал, "а за последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача".

Эту информацию начал проверять Горздрав Екатеринбурга.