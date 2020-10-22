Горздрав Екатеринбурга проверит сообщения о массовых увольнениях из больницы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга начало проверку сообщения о массовом увольнении сотрудников Центральной городской клинической больницы №1, сообщили в пресс-службе горздрава.

Горздрав запросил информацию в самом медучреждении и говорить об каких-либо итогах проверки еще рано, добавил сотрудник пресс-службы.

Ранее региональное издание "Е1.RU" сообщило со ссылкой на сотрудников этой больницы, что в первую волну из нее уволились около 80 человек, в основном младший медперсонал, "а за последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача". Собеседники издания точно не знают причин увольнений, но предполагают, что это связано с конфликтами с руководством стационара. В ГБ №1 оборудован "ковидный" госпиталь.