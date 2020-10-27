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За время пандемии число безработных в Туве выросло в 4,4 раза

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В сентябре в Туве число безработных выросло до 27 500 человек, говорится в материалах территориального органа госстатистики по Красноярскому краю, Хакасии и Туве (Красноярскстат). В марте безработных в республике, по тем же данным, было 6322.

Экономический кризис

Таким образом, с начала мер по борьбе с коронавирусом безработных в регионе стало почти в 4,4 раза больше.

С начала года наблюдается рост количества безработных в 5,5 раз, а по отношению к показателям сентября 2019 года - оно выросло в 6 раз.

Уровень официально зарегистрированной в Туве безработицы на конец сентября 2020 года составил 23,6%, что на 19,3 п.п. выше, чем в конце 2019 года.

Хроника 27 января – 27 октября 2020 годаЭкономический кризис
Тува коронавирус Красноярскстат

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