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Еще три партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму

Еще три партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - По итогам единого дня голосования 13 сентября еще три партии получили право участвовать в думских выборах 2021 года без сбора подписей, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Всего таких партий будет 16.

По мнению Памфиловой, "это очень существенные изменения", которые смогут увеличить конкуренцию и помогут в обновлении парламента.

Также она выразила уверенность в том, что такое решение поможет привлечь на участки больше избирателей.

Это партии "Новые люди" владельца Faberlic Алексея Нечаева , "Зеленая альтернатива" выходца из движения "Местные" Руслана Хвостова и "За правду" Захара Прилепина. Мандат в региональном парламенте, полученный по партийному списку, дает льготу на выборах в Госдуму.

Партия Нечаева была зарегистрирована весной этого года и участвует в выборах впервые. Ее кандидаты прошли в заксобрания Рязанской (5,69%), Новосибирской (6,97%), Костромской (7,5%) и Калужской областей (8,04%).

"За правду" прошла в заксобрание Рязанской области, набрав 7,03%, "Зеленая альтернатива" - в Коми (9,99%).

Центризбирком Элла Памфилова Захар Прилепин Алексей Нечаев Руслан Хвостов Коми Рязанская область

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