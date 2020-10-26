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Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от Калининграда и взял курс на запад

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трехнедельного пребывания поблизости от Калининграда отошло от места стоянки и движется на запад, свидетельствуют данные системы позиционирования морских судов.

Пунктом назначения экипаж указывает германский порт Мукран, где судно находилось с мая по октябрь. В Мукране находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2".

Сейчас судно полным ходом идет мимо берегов Польши, мимо Гданьска. Аналогичным курсом сейчас движутся и вспомогательные суда "Умка" и "Финвал".

В районе Калининграда "Академик Черский" и отряд специальных судов проводили тренировки на шельфе Балтийского моря для дальнейшего ведения подводных работ на трубопроводе "Северный поток 2", сообщал "Интерфаксу" источник в морской отрасли Калининградской области. Экипажи судов проводили так называемое слаживание и тренировки по совместному маневрированию, ведению работ по укладке подводного трубопровода.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

В интервью журналу "Газпром" на прошлой неделе зампред правления ПАО "Газпром", гендиректор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

"Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны", - добавила Бурмистрова.

Академик Черский Калининград Германия Мукран Газпром Елена Бурмистрова Дания

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