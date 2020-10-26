91 депутат Госдумы заразился или переболел коронавирусом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - 91 депутат Госдумы уже переболел или болеет коронавирусом, 38 из них находятся в больницах, заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один – в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии... у нас 91 депутат переболел либо на сегодня болеют", - сказал Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ поблагодарил спикера Госдумы за оперативное принятие решений по поддержке граждан и обеспечению работы экономики в период пандемии коронавируса.

Он отметил, что Госдума довольно напряженно работает в том числе и в части работы, связанной с законами, которые необходимо принять после внесения поправок в Конституцию РФ.

"Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики"- сказал Путин.

Президент спросил, как организована медицинская помощь заболевшим.

"Владимир Владимирович, так же, как и по отношению ко всем гражданам, потому что вопросы звучат, где депутаты проходят лечение в этом случае? Там, где болезнь прихватила. Прихватила в Твери – на больничной койке в Твери, прихватила в Москве – значит, в Москве. То есть все зависит от территории, учитывая, что депутаты избраны по избирательным округам, представляют регионы, в этой связи помощь оказывается по месту заболевания", - рассказал спикер.

В завершении встречи Путин передал всем депутатам слова благодарности за работу в это непростое время, отметив, что важно было обеспечить ритмичную законотворческую работу.

"Знаю, что она не прекращалась не только формально, но и люди работали над законопроектами весьма сложными, требующими хорошей экспертной проработки, работали, не откладывая это на потом, в долгий ящик, понимая, что решения нужны именно сегодня, сейчас, для преодоления тех кризисных явлений, с которыми мы столкнулись", - сказал Путин.