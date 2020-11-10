Каждый четвертый депутат Госдумы переболел или болеет COVID-19

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил во вторник, что сейчас 38 депутатов лечатся от коронавируса, а в целом вирус затронул 117 парламентариев.

"Если брать с учетом тех, кто сегодня находятся на больничный койке, - 117 депутатов. Это и те, кто сегодня уже переболели, и те, кто сегодня болеют. А болеют 38 человек", - сказал Володин на пленарном заседании.

Он отметил, что "пик был на прошлой неделе", когда болели 42 депутата, но "парламент не останавливает свою работу, понимая ответственность перед гражданами".

В соответствии с Конституцией Госдума состоит из 450 депутатов.