Суд по иску о ликвидации "общины Виссариона" отложили до 14 декабря

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд начал рассматривать иск прокуратуры о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета", следующее заседание назначено на 14 декабря, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

26 октября состоялось первое судебное заседание по делу, рассмотрение иска будет продолжено 14 декабря.

Адвокат Иван Хорошев, представляющий интересы организации, сообщил журналистам, что защита попросила прокуратуру конкретизировать иск. "Мы задали порядка 20 вопросов прокуратуре. Мы просим конкретизировать иск, мы просим конкретизировать период времени, мы просим указать конкретные действия со ссылкой на материалы дела", - сказал Хорошев.

В конце сентября прокуратура Красноярского края направила в суд иск о об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета" в связи с нарушением федерального закона о свободе совести.

По мнению прокуратуры, деятельность организации "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан".

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "общиной Виссариона", они живут в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе края.

21 сентября Тороп и еще два руководителя организации были задержаны и затем арестованы. Им предъявлены обвинение по ч.1 ст.239 УК РФ, пп. "а", "б" ч.3 ст.111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). При этом Ведерникову обвинение предъявлено только по ч.1 ст. 239 УК РФ. Защита обжаловала арест.

На прошлой неделе обвиняемых доставили в Москву. Торопа поместили в институт имени Сербского для проведения психиатрической экспертизы, остальные двое задержанных находятся в Бутырском следственном изоляторе.