Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 032+377 073

Суд по иску о ликвидации "общины Виссариона" отложили до 14 декабря

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд начал рассматривать иск прокуратуры о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета", следующее заседание назначено на 14 декабря, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

26 октября состоялось первое судебное заседание по делу, рассмотрение иска будет продолжено 14 декабря.

Адвокат Иван Хорошев, представляющий интересы организации, сообщил журналистам, что защита попросила прокуратуру конкретизировать иск. "Мы задали порядка 20 вопросов прокуратуре. Мы просим конкретизировать иск, мы просим конкретизировать период времени, мы просим указать конкретные действия со ссылкой на материалы дела", - сказал Хорошев.

В конце сентября прокуратура Красноярского края направила в суд иск о об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета" в связи с нарушением федерального закона о свободе совести.

В РоссииПрокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"Читать подробнее

По мнению прокуратуры, деятельность организации "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан".

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "общиной Виссариона", они живут в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе края.

21 сентября Тороп и еще два руководителя организации были задержаны и затем арестованы. Им предъявлены обвинение по ч.1 ст.239 УК РФ, пп. "а", "б" ч.3 ст.111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). При этом Ведерникову обвинение предъявлено только по ч.1 ст. 239 УК РФ. Защита обжаловала арест.

На прошлой неделе обвиняемых доставили в Москву. Торопа поместили в институт имени Сербского для проведения психиатрической экспертизы, остальные двое задержанных находятся в Бутырском следственном изоляторе.

община Виссариона Церковь последнего завета Красноярский край

Новости по теме

Новости

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

Сахалинского чиновника уволили из-за японской географической карты

Пандемия коронавируса

Песков сообщил о смещении удара эпидемии от Москвы на восток

Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

Эксперты узнали о подготовке хакерами фальшивых распродаж в Рунете

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса

91 депутат Госдумы заразился или переболел коронавирусом

"Аэрофлот" привлек больше 80 млрд рублей за счет SPO

Пандемия коронавируса

Аптекам Алтая не хватает лекарств и градусников

Пандемия коронавируса

Иркутский губернатор заразился коронавирусом и самоизолировался

Иркутский губернатор заразился коронавирусом и самоизолировался
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');