ФСИН отрицает пытки фигуранта дела "общины Виссариона"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Защита фигурантов дела "Церкви последнего завета" сообщила, что арестованный Владимир Ведерников пожаловался на психологическое давление и пытки в СИЗО-1 в Новосибирске. Его заявление выложено в телеграм-канале защиты. Во ФСИН это отрицают.

В жалобе подследственный указал сокамерников, сотрудников СИЗО и сотрудников УФСБ Красноярского края.

"С 21 января 2021 г. Владимира Ведерникова жестоко пытали двое сокамерников в СИЗО-1 Новосибирска. От него требовали признаться и начать сотрудничество со следствием. Затем сотрудники СИЗО-1 Новосибирска организовали встречу Ведерникова с Вадимом Редькиным и Сергеем Торопом (Виссарионом), где Владимир рассказал о пытках", - сообщили адвокаты.

По их словам, на Торопа и Редькина тоже начали давить, требуя сотрудничества со следствием. Адвокаты получили эти заявления от всех троих фигурантов.

Адвокаты передали жалобы подзащитных уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, новосибирскому омбудсмену Нине Шалабаевой, прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву и в Главное управление ФСИН по Новосибирской области.

Пресс-служба ГУФСИН сообщила, что по жалобам была проведена проверка, и слова фигурантов дела о пытках и давлении не подтвердились. В адрес администрации СИЗО ни один из троих не жаловался.

Тороп, Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября 2020 года и с тех пор находятся под стражей. Им вменяют создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Кроме того, Торопа и Редькина обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью людей.

Тороп, который называет себя Виссарионом, в 1991 году организовал "Церковь последнего завета". В 1995 году организация была зарегистрирована Минюстом. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они жили в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе. В конце сентября краевая прокуратура попросила суд лишить регистрации и ликвидировать эту организацию, поскольку ее деятельность "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан".