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Сахалинского чиновника уволили из-за японской географической карты

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник агентства по рыболовству Сахалинской области уволен за использование в презентации проектов рыбной отрасли карты, где Южные Курилы (Сахалинская область) изображены как территория Японии, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен за грубую картографическую ошибку. Увольнение произошло сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации была использована карта из японского информационного ресурса в интернете. Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что участники совещания расценили данные слайды как недопустимую халатность. "Губернатор Валерий Лимаренко был крайне возмущен данным проступком и потребовал немедленного проведения служебного расследования. Сегодня разбирательство завершено. Комиссия признала виновными двух человек - сотрудника, допустившего картографическую ошибку, и руководителя агентства по рыболовству. Руководителю агентства объявлен выговор", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом", - цитирует пресс-служба слова Лимаренко.

Скандал в регионе разгорелся, когда в соцсети попали фотографии с презентационными слайдами, которые демонстрировались на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства в середине октября. Карта с "картографической ошибкой" оказалась на слайде перспективных районов для развития аквакультуры в Сахалинской области и вызвала негодование жителей региона.

Курильский вопрос

Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия же отмечает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В Японии продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Сахалинская область Курильские острова Япония

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