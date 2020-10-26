Гинцбург призвал не бояться вакцинироваться от коронавируса осенью

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Клеточный иммунитет к коронавирусу после применения вакцины "Спутник V" может сохраняться до двух лет, заявил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург; он также призвал россиян не бояться делать прививку от коронавируса осенью.

"Те данные, которые существуют по вакцине против Эболы, которая была создана с той же самой технологией, как и вакцина против COVID-19 "Спутник- V", говорят о том, что "клетки памяти" существуют, по крайней мере, в течение двух лет. Соответственно, и в "Спутнике V" это положение тоже будет проверяться", - сказал Гинцбург в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, не стоит бояться делать прививку от коронавируса осенью, так как вакцина "не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма".

"Сейчас надо активно вакцинироваться, потому что вакцина нисколько не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма, а, наоборот, создает хороший защитный барьер против данного возбудителя, а именно возбудителя COVID-19", - уточнил он.

По словам Гинцбурга, вакцина от коронавируса также может создать "перекрестный иммунитет" острых респираторных инфекций, "которые тоже поражают организм в данный период времени".

"Также необходимо вакцинироваться, безусловно, против вируса гриппа и против пневмококка", - сказал директор Центра.

Вакцины от коронавируса в России

"Спутник V", разработанная в центре Гамалеи, стала первой российской вакциной от коронавируса. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Пострегистрационные исследования препарата начнутся в ноябре, в них примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.