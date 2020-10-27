Подписано соглашение о совместной охране границы Союза России и Белоруссии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - На совместной коллегии Министерств обороны Белоруссии и России подписано постановление о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках единой региональной системы ПВО. Об этом сообщило белорусское военное ведомство.

Ранее на этой коллегии российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие, сохраняется "неспокойная обстановка".

"В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - добавил он.

По его словам, попытка сменить власть в Белоруссии, совершенная "при политической и финансовой поддержке Запада", имел цель сорвать интеграцию "в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения"

Также на коллегии были подписаны другие документы об углублении военного сотрудничества двух стран, в том числе утвержден замысел совместного стратегического учения "Запад-2021".

В сентябре Россия направила в Белоруссию на учения "Нерушимое братство-2020" три батальона десантников. Маневры, к которым Россия привлекла стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3, прошли на фоне многотысячных акций протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги выборов. Такой же позиции придерживаются в ЕС и США.

14 сентября на встрече президентов двух стран в Сочи Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество в военной сфере.

16 сентября Минск посетил министр обороны РФ. Тогда на встрече с Шойгу Лукашенко заявил, что Белоруссия обратилась к России по поводу поставок новых видов вооружения для укрепления безопасности Союзного государства.

С 1999 года у России и Белоруссии есть региональная группировка войск, а также единая региональная система ПВО.

В марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Белоруссии, заявлял, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы Белоруссии и 1-я танковая армия Западного военного округа России.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Как сообщал "Интерфакс", сейчас реализуется контракт на поставку Россией Белоруссии истребителей поколения "4+" Су-30СМ. В ноябре 2019 года в республику прибыли четыре самолета Су-30СМ, что было предусмотрено обязательствами РФ по поставке этой техники. Белоруссия рассчитывает в течение трех лет получать из России по четыре самолета ежегодно.

25 августа российской концерн "Алмаз-Антей" сообщил о заключении с Минобороны Белоруссии контрактов на поставку запчастей, инструментов и принадлежностей для зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", а также на ремонт ранее поставленных республике управляемых ракет для систем ПВО дальнего действия С-300.