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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:52Заразились
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Заразившегося COVID-19 иркутского губернатора госпитализировали

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, у которого выявили коронавирусную инфекцию, госпитализировали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей", - сказал собеседник агентства.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что тест на коронавирус у Кобзева оказался положительным. Самочувствие у него было отличное. Он находился на самоизоляции и продолжал работать, сообщали в пресс-службе областного правительства.

Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Иркутская область Игорь Кобзев Коронавирус

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