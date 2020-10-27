Заразившегося COVID-19 иркутского губернатора госпитализировали

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, у которого выявили коронавирусную инфекцию, госпитализировали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей", - сказал собеседник агентства.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что тест на коронавирус у Кобзева оказался положительным. Самочувствие у него было отличное. Он находился на самоизоляции и продолжал работать, сообщали в пресс-службе областного правительства.