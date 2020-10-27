Глава правительства Иркутской области и его зам заразились COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Коронавирусную инфекцию выявили у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева и его первого заместителя Руслана Ситникова, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе правительства региона.

"У обоих тесты (на коронавирус - ИФ) положительные. Работают из дома", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностирован у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Он госпитализирован, состояние его здоровья стабильное, но необходимо круглосуточное наблюдение врачей. Глава региона продолжает работать дистанционно.

По данным оперштаба региона, на утро вторника в области за минувшие сутки выявлено 223 новых случая заражения COVID-19, с нарастающим итогом зарегистрировано 23 621 случай инфицирования. Госпитализировано 3 655 человек, из них 54 за сутки. Выздоровело 18 964 пациента, в том числе 105 за сутки. Скончались от коронавируса 388 человек, из них 12 за сутки.