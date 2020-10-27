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При пожаре в калининградском центре реабилитации погибли три человека

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Калининграде в ночь на 27 октября произошел пожар в одноэтажном доме, пожарные нашли там тела трех мужчин, сообщили в областном управлении СКР.

По данным МЧС, горело нежилое здание с мансардой площадью 12 на 10 метров на улице Гончарова. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

По сведениям СК, в сгоревшем помещении находился центр реабилитации алко- и наркозависимых, учрежденный одной из калининградских региональных общественных организаций.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Следователи назначили судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы и начали изучать документы реабилитационного центра.

Калининград СКР МЧС

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