Арестована директор наркоклиники, где во время пожара погибли люди

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Красноярска по ходатайству следствия арестовал директора частной наркологической клиники, в которой во время пожара погибли четыре человека, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время суд избирает меру пресечения подозреваемому в поджоге.

В ночь на 17 сентября в частной наркологической клинике Красноярска произошел пожар, в котором погибли четыре человека, еще двое пострадали и были госпитализированы с ожогами в больницу.

По данным Следственного комитета РФ, причиной пожара стал поджог, который совершил один пациентов клиники, его действия были зафиксированы на камерах видеонаблюдения, установленных в палате учреждения.

Были возбуждены два уголовных дела по ч.3 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Подозреваемый в поджоге был задержан полицией накануне в деревне в 100 километрах от Красноярска.