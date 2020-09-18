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Подозреваемый в поджоге красноярской наркоклиники взят под стражу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Красноярска по ходатайству следствия арестовал до 15 ноября включительно подозреваемого в поджоге частной наркологической клиники, где погибли четыре человека, сообщил "Интерфаксу" помощник председателя суда.

По его словам, директор клиники, где произошел пожар, также арестована до 15 ноября.

Как сообщалось, в ночь на 17 сентября в частной наркологической клинике Красноярска "Чистый город" произошел пожар, в котором погибли четыре человека, еще двое пострадали и были госпитализированы с ожогами в больницу.

По данным СКР, причиной пожара стал поджог, который совершил один пациентов клиники, его действия были зафиксированы на камерах видеонаблюдения, установленных в палате учреждения.

Возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Подозреваемый был задержан полицией накануне, 17 сентября, в деревне, в 100 километрах от Красноярска.

Красноярск

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