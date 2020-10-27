Ученые создали комбинированную тест-систему для коронавируса и гриппа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, расположен в Новосибирске) разработали комбинированный метод определения вируса гриппа H1N1 и SARS-CoV-2, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Он значительно быстрее, чем ПЦР (полимеразная цепная реакция - ИФ), проводится при невысокой температуре и не требует дорогостоящего сложного оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Отмечается, что ПЦР в режиме реального времени, которая используется сейчас повсеместно, не позволяет получить результат менее, чем за 1,5-3 часа диагностики и предполагает использование дорогостоящего оборудования.

Разработанный в ИХБФМ метод является комбинацией изотермической амплификации и геномного редактирования, он не требуют сложных установок и позволяют провести анализ при 37°С за час. "Достоверность метода была подтверждена на фрагментах РНК вируса гриппа А и коронавируса", - говорится в публикации.

В реакции есть специально подобранная сторонняя РНК, меченная органическим соединением - флюорофором. При ее расщеплении и возникает тот самый специфический сигнал (свечение) пробирки, содержащей вирусную РНК.