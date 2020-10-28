Правительство доработало единый план достижения национальных целей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правительство завершило работу над единым планом достижения национальных целей, сообщил на совещании у президента премьер-министр Михаил Мишустин.

"Его главная задача - сделать так, чтобы позитивный эффект почувствовал каждый житель нашей страны", - сказал премьер.

По его словам, план определяет стратегические приоритеты правительства на ближайшие десять лет и содержит конкретные шаги по достижению целей, которые были определены в президентских указах.

Структуру плана составляют пять национальных целей и 25 показателей их достижения. Он также заметил, что по каждому показателю определены целевые значения на ближайшие пять лет, а также конечный результат на 2030 год.

"При этом все целевые показатели декомпозированы до каждого министерства, ведомства, федерального органа исполнительной власти региона и, в том числе, институтов развития. Мы провели точечную настройку национальных и федеральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на национальные цели развития с учетом новых непростых условий, который возникли, в том числе, из-за распространения коронавирусной инфекции", - рассказал Мишустин.

В плане определены результаты, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей, сохранение занятости, на доходы, на повышение качества образования, а также создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, поддержки ключевых отраслей экономики, подчеркнул премьер.

"Мы обновили, а где надо и дополнили, список мероприятий, которые нужны для их достижения. С национальными целями будет координироваться и бюджетная политика. Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития, и финансирование будет жестко увязано с конечными результатами. Ежегодные расходы на реализацию единого плана составят более 12 трлн рублей, это свыше половины планируемого бюджета на следующий год", - отчитался он.

По его словам, единый план достижения национальных целей развития будет представлен на заседании президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президенту его направят в установленном порядке.

"Теперь дело, как в народе говорят, за малым - надо этот план реализовывать", - ответил Владимир Путин. - Мы уже достаточно работаем в этом направлении (над достижением национальных целей. - ИФ.), работа развернута достаточно эффективно в целом, широким фронтом движемся. Но после того, как этот документ появляется на свет, ориентиры становятся более понятными, ясными. Рассчитываю, что мы все вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации".

По словам Мишустина, члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей в рамках своих компетенций. Контроль за этой работой будет осуществляться не только на федеральном уровне, но вплоть до муниципалитетов, и "отвечать за реализацию национальных целей на каждой территории будет лично руководитель конкретного субъекта федерации", заключил премьер.