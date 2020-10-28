Житель Гатчины умер при попытке полиции спасти его от суицида

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области началась доследственная проверка в связи с гибелью 33-летнего мужчины из Гатчины: он вел себя неадекватно, бросал вещи с балкона и умер, когда его обездвижили сотрудники полиции. По делу назначена судмедэкспертиза, сообщили в управлении СК по региону.

Инцидент произошел 27 октября в многоэтажном доме на улице Хохлова, уточнили в областном ГУ МВД. Полицейских вызвали, когда жилец дома начал выбрасывать мебель с балкона. По версии полиции, он вел себя неадекватно и был риск, что он выпадет наружу. Дверь он не открывал, поэтому полицейские решили ее взломать.

"Мужчина обнаружен с порезами рук на балконе и обездвижен в целях предотвращения суицида. До прибытия бригады скорой помощи он скончался", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, покойный находился в наркотическом опьянении, а причиной его смерти стала остановка сердца, добавили в ведомстве.

Мать 33-летнего погибшего заявила региональному изданию "47news.ru", что была рядом, когда это случилось. Ей позвонила жена сына, которую вызвали полицейские. Она просила подождать вскрывать дверь до приезда жены, но полицейские не стали это делать. Женщина рассказала, что сын сопротивлялся, когда полицейские его повалили и удерживали, а потом перестал двигаться.