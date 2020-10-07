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Обвиняемый в убийстве афроамериканца Флойда полицейский вышел под залог

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда экс-офицер полиции Дерек Шовен вышел под залог в $1 млн, сообщает в среду телеканал NBC.

В миреМесто гибели Джорджа Флойда стало объектом религиозного паломничестваЧитать подробнее

Теперь Шовен должен явиться в суд в марте следующего года. Его обвиняют в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Джордж Флойд погиб во время ареста полицией возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. На видеозаписи задержания было видно, как Шовен прижимает коленом шею Флойда. Слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

США Дерек Шовен Джордж Флойд

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