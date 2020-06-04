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На убитого СОБРом екатеринбуржца завели дело о насилии к представителям власти

В СКР посчитали, что применение спецназом оружия при задержании "было обусловлено агрессивным поведением нападавшего"

На убитого СОБРом екатеринбуржца завели дело о насилии к представителям власти
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Свердловской области, расследуя случай, когда сотрудники Росгвардии при задержании застрелили жителя Екатеринбурга, возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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"Возбуждение уголовного дела стало результатом доследственной проверки, в рамках которой установлено, что применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего", - говорится сообщении.

Ранее сообщалось, что 31 мая спецназ Росгвардии застрелил подозреваемого 27-летнего мужчину в Екатеринбурге при попытке его задержания в собственной квартире. Силовики заявили, что он держал в руке предмет, похожий на оружие. Он подозревался в краже четырех рулонов обоев.

#RussianLivesMatter

Гибель мужчины вызвала широкий общественный резонанс. Активисты движения "Гражданское общество" устроили в Москве 2 июня акцию под названием #RussianLivesMatter ("Жизни россиян имеют значение", по аналогии с американским Black Lives Matter). В знак протеста они вышли на серию одиночных пикетов против полицейского произвола возле здания МВД на Петровке, 38. В результате были задержаны более десяти пикетчиков.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по Свердловской области в четверг сообщила, что в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по улице Рассветной в Екатеринбурге сотрудники СОБР управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие при задержании мужчины. Он скончался на месте от полученных огнестрельных ранений.

В пресс-релизе отмечается, что незадолго до этого мужчина совершил "разбойное нападение в одном из торговых центров".

"1 июня во время задержания подозреваемый, ранее совершивший разбойное нападение на магазин, вёл себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, при этом размахивал ножом. На требования сотрудников прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал, проявляя дальнейшую агрессию и создавая угрозу для жизни сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Свердловской области.

Утверждается также, что "мужчина распылил газ в лицо одному из сотрудников полиции". "При вспышке очередной агрессии он занёс нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа, в связи с чем сотрудники Росгвардии вынуждены были применить огнестрельное оружие", - заявляет СУ СК РФ по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что "по уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи регионального управления СКР проводят проверку по факту смерти жителя Екатеринбурга при задержании в ночь на 1 июня. По версии следствия, в одной из квартир в Екатеринбурге сотрудники СОБР свердловского управления Росгвардии применили оружие, задерживая мужчину, совершившего незадолго до этого разбойное нападение в одном из торговых центров. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Обращение омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила обращение в Следственный комитет с просьбой предоставить информацию по обстоятельствам гибели жителя Екатеринбурга во время спецоперации.

"Я хотела бы знать и хотела бы, чтобы это было известно обществу, почему была применена спецоперация. На мой взгляд, баланс здесь неравномерен. Это не какая-то террористическая акция", - заявляла она агентству "Интерфакс".

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Свердловская область Екатеринбург СКР

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