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Путин предложил продлить общепиту отсрочку по налогам на три месяца

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Отсрочка по налогам и страховым взносам для сферы общественного питания и других услуг будет продлена еще на три месяца, пообещал президент Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Экономический кризис

"Особый акцент мы делаем на поддержке малого и среднего бизнеса. Напомню, что для таких компаний вдвое снижены страховые взносы с 30% сразу до 15% при чем не на текущий только кризисный период, а на постоянной основе. Для тех малых и средних компаний, которые работают в пострадавших отраслях, предоставлены отсрочки по налогам и страховым взносам за первый квартал текущего года, предусмотрена продолжительность такой отсрочки до полугода", - сказал он.

По его словам, не все компании в пострадавших отраслях имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение и проблемы у них остаются.

"Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще 3 месяца", - сказал президент.

Днем ранее "Коммерсантъ" сообщил, что крупнейшие сети ресторанов попросили премьер-министра Михаила Мишустина продлить им отсрочку по уплате налогов за 2020 год с возможностью погашения в 2022 году без банковских гарантий и залогов. Они объяснили, что без этого не смогут выжить.

Хроника 27 января – 29 октября 2020 годаЭкономический кризис
Владимир Путин ВТБ Капитал коронавирус

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