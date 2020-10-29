Эдвард Сноуден к концу года станет отцом

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший бессрочный вид на жительство в России, в скором времени станет отцом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Анатолий Кучерена в четверг.

"У ребенка будет российское гражданство", - сказал собеседник агентства. Касаясь дальнейших планов относительно получения гражданства самим Сноуденом, Кучерена отметил: "Я думаю, в скором будущем в связи с планируемым рождением ребенка мы обсудим этот вопрос. Пока информации на этот счет нет".

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах слежки американских спецслужб по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

С тех пор он живет в России. В октябре 2020 года он получил бессрочный вид на жительство.

По данным CNN, Сноуден заработал $4,2 млн с продажи своей книги, а также получил чуть более $1 млн от платных выступлений.