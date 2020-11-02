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Кучерена подтвердил намерение Сноудена получить гражданство РФ

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, получивший недавно бессрочный вид на жительство в РФ, решил приобрести российское гражданство, подтвердил "Интерфаксу" адвокат Анатолий Кучерена.

"В связи с тем, что у Сноудена и его супруги в скором времени ожидается появление первенца, Эдвард обратился ко мне с просьбой посодействовать в получении им российского гражданства", - сказал Кучерена.

По его словам, в ближайшее время будет начат процесс сбора и подготовки документов для получения Сноуденом российского паспорта.

"Эдвард объяснил мне, что, поскольку, ориентировочно в декабре, у них родится ребенок, который по праву рождения будет иметь российское гражданство, он так же хочет стать гражданином РФ", - отметил адвокат.

О намерении получить российское гражданство Сноуден ранее сообщил в твиттере. Американец уже получил бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России.

Кучерена пояснил, что предоставление бессрочного вида на жительство беглому американцу, получившему убежище в РФ в связи с преследованием в США, стало возможным после изменений в миграционном законодательстве России в 2019 году.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

Эдвард Сноуден Анатолий Кучерена США АНБ ЦРУ

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