Путин сказал, что Россия готова работать с любым президентом США

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия будет работать с любым президентом США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы все это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией. Надеюсь, что решения будут взвешенные. В любом случае мы чувствуем себя спокойно", - сказал Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет".

Президент добавил, что в работе с США есть как минусы, так и плюсы. "Действующая администрация 46 раз вводила новые санкции в отношении России и наших юридических лиц и экономических операторов. 46 раз! Такого еще никогда не было. Но в то же время на 30% за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения", - заявил он.

Путин также отказался комментировать предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. "Мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что, что бы я ни сказал, наши партнеры прицепятся к чему угодно, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в США", - пояснил он.

Так президент ответил на вопрос, считает ли он, что выборы в Штатах могут изменить глобальный политический ландшафт.