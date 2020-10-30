Мурашко вышел с самоизоляции

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вышел с самоизоляции, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

Три ПЦР-теста главы ведомства на COVID-19 показали отрицательный результат.

В пятницу, 30 октября, "министр провёл ряд совещаний с руководством Минздрава России, принял участие в ряде внешних мероприятий".

22 октября Михаил Мурашко ушёл на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на коронавирус у одного из членов семьи.