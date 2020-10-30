ВТБ вложил в ОФЗ около 500 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) вышел на интересную для ВТБ доходность, банк уже вложил 400-500 млрд рублей в ОФЗ и готов нарастить объемы до 750 млрд рублей в 2020 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы очень осторожно заходили в рынок и, честно говоря, ждали, когда этот рынок будет корректироваться до той цифры, которая нас в большей степени устраивала", - сказал он на пресс-конференции в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

"Сейчас мы видим, что рынок примерно на том уровне, на котором нам есть смысл брать сегодня с точки зрения нашей финансовой деятельности", - отметил он.

По словам первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, на данный момент вложения ВТБ в ОФЗ составляют 400-500 млрд рублей. Костин добавил, что банк в 2020 году может нарастить этот пакет до 750 млрд рублей. Как дальше будет - посмотрим", - сказал он.

ВТБ исходит из того, что в перспективе доходность ОФЗ с фиксированным купоном будет снижаться, также банк ждет сокращения спредов по бондам с переменным купоном, сообщил Соловьев.

"Нам очень нравится спред, мы считаем, что спред (в облигациях с переменным купоном. - ИФ.) достиг своего максимума и на нем мы действительно осуществили достаточно большие для нас покупки. По облигациям с фиксированной доходностью мы тоже считаем, что расширение спредов закончилось и часть нашей позиции, она сконцентрирована в длинном конце ОФЗ и тоже отражает наш взгляд на рынок - то, что дальше кривая будет, скорее, идти в обратную сторону, то есть доходности будут уменьшаться", - сказал первый зампред ВТБ.