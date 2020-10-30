В Ростове-на-Дону завели дело после смерти более 10 "ковидных" больных

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после смерти в течение суток более 10 пациентов в ковид-госпитале, развернутом на базе 20-й городской больницы Ростова-на-Дону, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ по факту смерти пациентов в 20-й больнице", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках расследования проводятся обыски в администрации Ростова-на-Дону, управлении горздрава, областного Минздрава и по месту жительства бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

В свою очередь, в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону журналистам сообщили, что администрация и управление здравоохранения города работают в штатном режиме.

ЧП в "ковидном" госпитале в Ростове-на-Дону

Как сообщалось, на прошлой неделе ряд СМИ распространил информацию о том, что около 20 пациентов умерли за сутки в госпитале для больных COVID-19 при городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

Позже власти города опровергли эти сведения, заявив, что "информация о количестве и причинах гибели пациентов в 20-й поликлинике Ростова-на-Дону, которая принимает сейчас пациентов с коронавирусом, не соответствует действительности". По их данным, в эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территорию данной больницы, не было, как и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть пациентов.

Левицкая накануне своего увольнения сообщала, что по факту гибели пациентов в "ковидном" госпитале при горбольнице №20 Ростова-на-Дону проведена проверка, в ходе которой не было выявлено перебоев в поставке кислорода в медучреждение. Она добавила, что в ходе проверки также было установлено, что примерно в одно время умерли пять пациентов. А 13 пациентов умерли в течение всего дня.

Кроме того, указом губернатора 27 октября освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская - по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности главы областного Минздрава назначен Александр Крат, который до этого занимал пост заместителя руководителя ведомства.

В этот же день свой пост покинула начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Исполняющим обязанности руководителя горздрава назначена заместитель начальника управления здравоохранения города Ольга Барладян.