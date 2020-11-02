Минпромторг начал выдавать лицензии для увеличения выпуска кислорода

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В нескольких российских регионах на фоне роста заболеваемости коронавирусом появился дефицит кислорода, Минпромторг оперативно выдает лицензии предприятиям на его производство, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Сейчас с учетом увеличения заболеваемости в ряде регионов появляются проблемы непосредственно с самим кислородом, и это несмотря на рост выпуска в стране жидкого медицинского кислорода на 40%, а газообразного - на 15%", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам министра, в производстве кислорода заняты 114 производителей в 59 регионах. "Мы оперативно состыковались с регионами, где есть сложности, и подключили ресурсы Фонда развития промышленности, чтобы у бизнеса была возможность при необходимости воспользоваться льготными ресурсами и закупить технологическое оборудование и тару для увеличения объема выпуска", - сказал Мантуров.

"Параллельно мы оперативно лицензируем предприятия под ввод дополнительных мощностей. Четыре компании буквально сегодня завершили эту процедуру, получив такие лицензии. Наш существенный резерв - это производители технического кислорода, который близок по параметрам к медицинскому", - добавил министр.

Мантуров заметил, что как минимум 20 крупных промышленных предприятий могут временно перепрофилировать свои мощности. "Первые заявки на соответствующее лицензирование к нам уже поступают", - добавил он.

"Что касается баллонов для кислорода, у основных производителей этой номенклатуры достаточно низкая загрузка, к примеру, Первоуральский новотрубный завод имеет более 80% свободных мощностей. Точно так же мы не видим рисков с поставкой концентраторов кислорода - с рядом российских компаний прорабатываем варианты расширения их производства", - отметил Мантуров.

Кроме того, глава Минпромторга высказался за постепенный отказ от кислорода в баллонах во вновь возводимых больницах. "Мы буквально в пятницу вместе с замминистра здравоохранения Виктором Фисенко были в Московской области, где в режиме "пилота" используют емкие криогенные цистерны с жидким кислородом. Их поставляют в больницы и через газификаторы подключают к госпитальной газораспределительной сети. Эта технология локализована, в частности, в Балашихе, она надежнее, дешевле, чем баллоны, если брать в расчет жизненный цикл", - пояснил он.

На прошлой неделе СМИ писали о том, что около 20 пациентов умерли за сутки в городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

Позже власти города опровергли эту информацию. Проверка не показала перебоев в поставке кислорода в медучреждение, возможна утечка кислорода из системы. Было установлено, что примерно в одно время умерли пять пациентов, а еще 13 человек умерли в течение всего дня.

30 октября по факту смерти пяти пациентов, которые проходили лечение от коронавируса в горбольнице № 20 Ростова-на-Дону было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.