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Расследуется поставка поддельного рентген-аппарата в COVID-больницу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Ростовской области возбуждено уголовное дело о поставке в ковидный госпиталь на базе горбольницы №20 в Ростове-на-Дону поддельного рентгеновского аппарата Matrix, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, по делу задержан бизнесмен Олег Глухов, уроженец Шахт.

С поставщиком заключили контракт на 37 млн рублей, но в результате больница получила аппарат без регистрационного удостоверения. Технику пришлось изъять из оборота, сказал собеседник агентства.

Дело расследуется по ч.4 ст. 159 УК (Покушение на мошенничество в особо крупном размере), дома у подозреваемого прошел обыск, добавил источник.

В Ленинском райсуде Ростова-на-Дону сообщили, что Глухова поместили под домашний арест до 29 декабря.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Олег Глухов является директором ООО "Территория Красоты", компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Из этих данных следует, что эта компания также выступает ответчиком по искам, поданными несколькими структурами системы здравоохранения в связи с неисполнением обязательств по договорам поставки. Истцами по делам выступают Минздравы Ставропольского края и Ростовской области, а также больницы Ростовской области и Краснодарского края.

Так, по данным картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Ставропольского края 18 ноября рассмотрит иск краевого Минздрава к ООО "Территория красоты" о расторжении госконтракта и возврате авансового платежа на сумму почти в 30 млн рублей. В рамках дела министерство также добивается взыскания с компании штрафов и неустойки на сумму почти 1,4 млн рублей.

В конце октября было возбуждено уголовное дело о гибели пяти пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице № 20 Ростова-на-Дону. Как сообщали СМИ, 12 октября в этом стационаре не успели пополнить запасы кислорода, кислорода не было два часа подряд на всех этажах, и люди стали умирать.

В мэрии Ростова-на-Дону сначала заявили, что в больнице не было аварийных ситуаций, которые привели бы к сбоям в подаче кислорода и к гибели больных. 27 октября в связи с уходом на пенсию уволилась глава областного Минздрава Татьяна Быковская и была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Затем стало известно о возбуждении уголовного дела и обысках у Левицкой.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 09 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Ростов-на-Дону Ростовская область СКР коронавирус Matrix

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