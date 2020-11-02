В Петербурге призвали объяснить странное соотношение вылечившихся от COVID и больных

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов попросил власти города разъяснить необычную статистику по COVID-19, согласно которой долгое время ежедневное количество выздоровевших составляло ровно половину от количества заболевших.

"В период с 14 сентября по 23 октября численные данные о заболевших и выздоровевших стали показывать неестественную закономерность. Количество заболевших было ровно в два раза больше, чем количество выздоровевших, и эта зависимость повторялась каждый день на протяжении более месяца", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена.

Шишлов считает, что такое соотношение больных и выздоровевших вынуждает усомниться в достоверности этой информации. Речь идет о ежедневной статистике оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса в Петербурге.

Омбудсмен попросил руководителя штаба, вице-губернатора Валерия Пикалёва рассказать о порядке подготовки и публикации оперативных данных и обеспечить доступность достоверной информации.

8 октября первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана в ответ на просьбу прокомментировать необычное соотношение числа больных и выздоровевших сообщил журналистам, что не подает подобные данные в оперативный штаб. При этом он добавил, что статистика заболевших формируется оперативнее, чем статистика по выздоровевшим.

Ежедневно публикуемое оперативным штабом количество выздоровевших больше месяца составляло примерно 50% от количества заболевших. На аномальную статистику еще в начале октября обратил внимание ряд петербургских СМИ. 23 октября о необычной статистике написало издание Meduza, и уже на следующий день соотношение больных и выздоровевших изменилось.