Беглов заявил о "критическом" количестве COVID-пациентов в Петербурге

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге критически высокий, считает губернатор Александр Беглов.

"Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", - сказал Беглов в понедельник в еженедельном радиообращении.

Он добавил, что в городе уже развернуты почти восемь тысяч коек для лечения больных коронавирусом. По словам губернатора, в декабре начнут работу четыре новых стационара-трансформера, что позволит при необходимости довести число коек до 12 тысяч.

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