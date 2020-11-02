Минфин выдвинул предложение по вознаграждениям для глав госкомпаний

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает перевести значительную часть вознаграждения глав госкомпаний из постоянной в переменную часть. Об этом на форуме в Москве сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

"Предположительно, чтобы 60% вознаграждений была фиксированная плата с учетом достижения краткосрочных целей, 20% - бонус, 20% - это долгосрочная программа мотиваций, которая привязана либо к общему доходу акционера, либо если компания непубличная, то к таким показателям, как ROE, ROA, ROI, в зависимости от того, что применимо к этой компании", - сказал он.

По словам замминистра, эта схема уже предложена правительству, и кабинет "склоняется к тому, чтобы поддержать, чтобы была выстроена неформальная система вознаграждения менеджмента в зависимости от KPI" в госкомпаниях.

Система вознаграждения должна быть выстроена таким образом, "чтобы менеджмент был сильно экономически мотивирован в том, чтобы увеличивать доходы акционера в полном объеме", отметил Моисеев. Он выразил надежду, что такие подходы в ближайшее время будут реализованы для всех компаний с госучастием.

Ранее Минфин уже заявлял о намерении поменять систему оценки эффективности управления госкомпаниями, сделав ее более экономически прозрачной. "Это политика, которой мы будем придерживаться. Мы будем формировать КП (ключевые показатели. - ИФ.) для руководителей, три четверти или две трети КП будут исключительно экономическими КП, например, рентабельность инвестиций, выплата дивидендов и общая прибыль для акционеров", - сообщал Моисеев.