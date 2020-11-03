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Глава Республики Алтай заразился коронавирусом

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердилось заражение коронавирусом, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Пандемия коронавируса

Чиновник лечится амбулаторно и продолжает работать из дома. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

"На данном этапе заболевание протекает без симптомов", - отметили в пресс-службе.

22 сентября положительный результат анализа на коронавирус получил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 28 сентября он был госпитализирован с двусторонней пневмонией, но при поступлении сдал отрицательный тест. 9 октября его выписали из больницы.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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