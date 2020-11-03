Глава Республики Алтай заразился коронавирусом
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердилось заражение коронавирусом, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
Чиновник лечится амбулаторно и продолжает работать из дома. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
"На данном этапе заболевание протекает без симптомов", - отметили в пресс-службе.
22 сентября положительный результат анализа на коронавирус получил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 28 сентября он был госпитализирован с двусторонней пневмонией, но при поступлении сдал отрицательный тест. 9 октября его выписали из больницы.